Mediaset, fondi divisi sul riassetto: Iss dice no, Glass Lewis favorevole

Il nodo Vivendi possibile appiglio per trading speculativo

Gli esperti sottolineano tuttavia che «le azioni di Mediaset Espana trattano considerevolmente al di sotto del valore implicito» riconosciuto nell'ambito del riassetto: il mercato sembrerebbe quindi assegnare all'operazione basse probabilità di successo. «In assenza di altre informazioni - scrive Glass Lewis - pensiamo che questa circostanza rifletta la presenza di Vivendi nell'azionariato. Sebbene non sia chiaro come Vivendi intenda votare e se cercherà di sabotare l'operazione - aggiungono gli esperti - vale la pena ricordare che la sua quota in Mediaset, pari a circa il 29% del capitale, e lo scontro di lunga data con la società potrebbero avere un ruolo rilevante nel trading speculativo

in merito all'operazione». Glass Lewis, in ogni caso, non ritiene che «questo rappresenti un motivo sufficiente percheé gli investitori respingano l'operazione».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)