Mediaset, rotta sulla francese M6 e offerta dalla controllata spagnola

Il Cfo di Mediaset, Marco Giordani, durante la conference call con gli analisti sul primo trimestre tiene a chiarire che è meglio non farsi soverchie illusioni. Per l’acquisizione della francese M6 «i venditori e il sistema in generale preferiscono una soluzione francese: non è bello per noi, ma è così». Quindi, aggiunge, «se dovessimo stare alle dichiarazioni del ceo di Rtl (proprietaria del 48,6% di M6 messo in vendita, ndr. ) o del ceo di M6 la decisione sembra presa».

Mediaset però la sua partita...