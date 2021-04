Mediaset scivola a Piazza Affari dopo decisione Tribunale su vicenda Premium

1' di lettura

Vendite su Mediaset a Piazza Affari, dove i titoli del Biscione sono arrivati a perdere anche più di due punti, all'indomani della decisione del Tribunale di Milano, che ha respinto le richieste di risarcimento di Mediaset-Fininvest nei confronti di Vivendi in merito alla violazione dei patti parasociali e alla concorrenza sleale seguite alla vicenda Premium. I giudici hanno condannato i francesi a risarcire solo 1,7 milioni per il mancato rispetto del contratto su Premium. «La decisione del Tribunale di Milano è negativa considerate le richieste di danni di Mediaset», che raggiungono i 3 miliardi, commentano gli analisti di Equita, sottolineando che «la società avrà una posizione meno vantaggiosa in un'eventuale negoziazione con Vivendi, che ci attendiamo sarà avviata nei prossimi mesi».

Gli esperti hanno quindi ridotto a 115 milioni da 392 il valore complessivo dei risarcimenti attesi nella causa per danni con Vivendi, in attesa del ricorso di Mediaset. D'altra parte, aggiungono, viene mantenuto «un premio speculativo del 15% sulla valutazione perché Mediaset dovrà comunque accelerare con la propria strategia di internazionalizzazione e quindi un confronto con Vivendi, che controlla il 28,8% della società e può bloccare operazioni straordinarie, ci dovrà essere». A fine giugno, intanto, si terrà l'assemblea per il rinnovo degli organi sociali di Mediaset, a cui il cda ha proporrà il rinnovo della delega per il buyback fino al 20% del capitale. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Vivendi potrebbe bocciare la richiesta e puntare a entrare in cda con 2 o 3 consiglieri.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)