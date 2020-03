Mediaset soffre in Borsa, il dividendo di Prosieben cala dopo conti sotto le attese

(ANSA)

2' di lettura

Soffre a Piazza Affari il titolo Mediaset che cede oltre il 2% dopo che il gruppo tedesco Prosiebensat, partecipato dal Biscione, ha chiuso i conti del 2019 sotto le attese. Un risultato che ha portato la tv tedesca, che cede sul listino di Francoforte il 10%, a ridurre il dividendo che distribuirà ai suoi azionisti (Mediaset inclusa). In perdita anche Mediaset Espana, il peggiore sul listino di Madrid.

A penalizzare i titoli del gruppo sono i conti appena pubblicati da Prosiebensat, che ha terminato lo scorso anno con ricavi in crescita del 3% a 4,13 miliardi ma con un utile netto “adjusted” in discesa di 154 milioni a quota 387 milioni di euro. Numeri «sotto le aspettative» per gli analisti. Da qui la decisione dei tedeschi di tagliare la cedola a 0,85 euro per azione rispetto a 1,19 euro dell'anno precedente. Mediaset e Mediaset Espana insieme hanno il 15,11% della tv tedesca e, quindi, percepiranno 29,9 milioni di dividendi, ma lo scorso anno il Biscione incassò quasi 27 milioni avendo solo il 9,6%.

Settore tv in fermento in Europa

Ma a essere in fermento è tutto il settore dei broadcaster europei: in attesa di capire come si concluderà la vicenda Mfe, con Mediaset che ha appena deciso di rivede il piano della holding in Olanda per superare le accuse di Vivendi, Prosiebensat ha annunciato subito dopo i conti 2019 che rileverà assieme alla General Atlantic The Meet Group “per creare un player globale leader nel segmento degli appuntamenti online”, dimostrando come l'obiettivo sia quello di espandersi anche in altri settori. Intanto a Londra, l’emittente Itv sta crollando del 9% in Borsa dopo un warning legato alla previsione di minori entrate pubblicitarie ad aprile.

(Il Sole 24 Ore - Radiocor)