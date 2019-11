Mediaset, spunta la via per l’uscita di Vivendi Vivendi disponibile a cedere una parte della quota a Fininvest e/o a un terzo soggetto finanziario ma chiede 3,7 euro per azione, 1 in più del prezzo di mercato di Antonella Olivieri

(REUTERS)

2' di lettura

Spunta per la prima volta su un tavolo formale l’ipotesi che Bolloré molli la presa su Mediaset , mantenendo solo una piccola quota rispetto al 28,8% che oggi ha in tasca. L’ipotesi - una delle due sul piatto - va ancora verificata, perché ieri il confronto tra i due gruppi in lite è stato mediato dagli avvocati, Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati per i francesi e Sergio Erede e Carlo Montagna per Cologno, che si sono incontrati per tentare la conciliazione chiesta dal giudice Elena Riva Crugnola entro il termine del 22 novembre.

Non si sarebbe parlato ancora di quote precise, ma Vivendi vorrebbe mantenere una partecipazione, cedendo il resto a Fininvest e/o a un terzo soggetto finanziario. Il punto è che Bolloré non è disposto a uscire in perdita: gli dovrebbero essere riconosciuti almeno 3,7 euro per azione, vale a dire 1 euro in più delle attuali quotazioni di mercato.

I legali, che sottoporranno le ipotesi di conciliazione ai rispettivi clienti, si sono ripromessi di reincontrarsi ancora la settimana prossima (forse già lunedì) per decidere se proseguire nel tentativo di conciliazione o lasciar perdere. Dalla parte di Mediaset il segnale chiaro è però che «Media for Europe non si ferma». La società che fa capo alla famiglia Berlusconi è disposta, come ha già detto in udienza lunedì al giudice, a emendare lo statuto della holding olandese nelle parti chiaramente “anti-Vivendi”.

Questo però non significa, nell’ottica di Cologno, che automaticamente Simon fiduciaria, che conserva per i francesi la quota in eccesso al 10%, possa essere ammessa a votare, perché restano i presidi di legge che oggi vincolano Vivendi, a causa della contemporanea presenza in Telecom, perlomeno fintanto che resterà valida la delibera Agcom che si richiama alla legge Gasparri. Che si raggiunga o meno un accordo - che a questo punto si prospetta “tombale” - quel che è certo è che le assemblee di Mediaset per la fusione in MfE dovranno essere rifatte sia in Italia che in Spagna. E questo a Cologno è già stato messo in conto per mandare in porto comunque il progetto olandese.

Per approfonfire

