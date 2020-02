Mediaset la spunta su Vivendi. A Milano ok a MediaForEurope

Il riferimento, in quest’ultimo caso, è al pollice verso dell’Avvocato generale della Ue sul Tusmar (che di fatto è la norma alla base dell’esclusione di Simon Fiduciaria dalle assemblee di Mediaset) e sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione. Si vedrà se la Corte Ue sposerà o ribalterà il parere. Comunque, spiega il dispositivo «anche laddove fosse riconosciuto contrario al diritto europeo il fondamento normativo del provvedimento Agcom e, inoltre, fossero risolte in senso favorevole a Vivendi le ulteriori - tutte opinabili - questioni in tema di incidenza dell’annullamento del provvedimento Agcom sulla validità delle delibere qui impugnate», la possibilità di un risarcimento si scontrerebbe contro un danno irreparabile.

A spuntarla è stata dunque Mediaset che, all’atto pratico, vede cadere la sospensione cautelare del via libera a Mfe dello scorso 4 settembre seguita ai ricorsi di Vivendi e Simon Fiduciaria. Per loro quella del Biscione che non ha fatto entrare e votare Simon all’assemblea è una condotta abusiva.

Ma il puntare l’indice contro questa esclusione, fa presente il dispositivo, si scontra con «ben tre provvedimenti cautelari emessi sul tema dal Tribunale di Milano». Dall’altra parte, invece, «il preteso carattere abusivo delle deliberazioni impugnate» è stato secondo il Tribunale «smentito dallo stesso sviluppo processuale» con Mediaset che ha eliminato lo scorso 10 gennaio le clausole “anti-Vivendi” (cosa che in Spagna avverrà domani). E questo rappresenta una prova dell’interesse a proseguire l’operazione di fusione «anche indipendentemente dalla presenza nello Statuto dell’incorporante di clausole disegnate sulla controversa posizione della socia Vivendi». Che poi il progetto Mfe sia senza alcuna ragionevolezza imprenditoriale è accusa «contraddetta dalla difesa di Mediaset anche attraverso produzioni documentali» attestanti il valore strategico «sul piano economico-industriale» di Mfe.

A fine giornata le azioni Mediaset hanno segnato un +0,9%: una boccata d’aria per un titolo salito a 2,4 euro, ma in calo continuo – a parte due sedute – da inizio anno (-9,47%) per un valore ben sotto i 2,77 euro previsto per chi avesse voluto recedere da Mfe.

