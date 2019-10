Mediaset, stop della Corte di Madrid alla fusione con la controllata spagnola Il Tribunale di Madrid ha sospeso la delibera sulla fusione per incorporazione di Mediaset Spagna e Mediaset. La decisione del giudice arriva in attesa di una sentenza definitiva sul ricorso di Vivendi di Andrea Biondi

Il Tribunale di Madrid blocca la fusione per incorporazione tra Mediaset Spagna e Mediaset (Ansa)

Terremoto sull’operazione Mediaset-Mfe. La Corte di Madrid ha infatti accolto il ricorso di Vivendi e sospeso la delibera sulla fusione per incorporazione di Mediaset España e Mediaset. A darne notizia le agenzie di stampa, con la conferma di un comunicato di Mediaset Espana. La decisione del giudice arriva in attesa di una sentenza definitiva sul ricorso di Vivendi, riferito all’accordo preso nell’assemblea straordinaria dello scorso 4 settembre di Mediaset España.

Quello spagnolo è uno dei terreni di confronto giudiziario tra il gruppo della famiglia Berlusconi e la media company che fa capo al finanziere bretone Vincent Bolloré.

L’assemblea di Mediaset España del 4 settembre, approvando a sua volta la fusione con la controllante Mediaset aveva dato sostanzialmente inizio al percorso per la nascita di MediaforEurope, la holding di diritto olandese nella quale il Biscione intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni, compreso il 9,6% di ProSiebenSat1.

Non si tratta però dell’unica questione legale aperta. I francesi hanno avviato una causa anche ad Amsterdam, contestando lo statuto della holding Mfe e chiedendo al giudice, tra l’altro, di vietare a Mediaset Investment «l’introduzione delle disposizioni previste degli articoli 13 (Disposizioni relative alle azioni di voto speciali), 42 (Obblighi degli azionisti) e/o 43 (Richiesta di offerta obbligatoria) nello statuto sociale previsto dal piano di fusione» e l’udienza è stata fissata per

il 16 ottobre.

E a quanto riferito sul Sole 24 Ore in edicola oggi, venerdì 11 ottobre, anche il Tribunale di Milano avrebbe fissato al 30 ottobre l’udienza per la sospensiva in Italia.