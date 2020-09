Mediaset, stop al rally dopo i conti in rosso. Aperti a soluzione con Vivendi

(7146)

Nella conference call il cfo Giordani sottolinea che con i francesi l'eccordo deve essere nell'interesse di tutti gli azionisti. L'investimento nella rete unica sarà valutato quando la situazione sarà più chiara

3' di lettura

Reazione nervosa del titolo Mediaset in Borsa ai conti del semestre. Il rally iniziato il 3 settembre, dopo la sentenza della Corte Ue che promette di ridisegnare i rapporti con Vivendi e anche lo scenario tv-tlc in Italia, ha fatto guadagnare il 22% in poche sedute ma si è scontrato contro la perdite semestrale per quasi 19 milioni e forse anche contro il fatto che dal cda non sono per il momento usciti nuove indicazioni sulla soluzione del braccio di ferro con Vivendi. Probabile comunque che gli operatori abbiano approfittato dei risultati per prendere beneficio immediatamente visto il balzo degli ultimi giorni. Il titolo ha segnato in avvio di seduta un -13% scendendo sotto quota 1,6 euro, per poi recuperare nel corso della mattinata e tornare sulla parità.

Semestre in rosso, per Giordani "guidance impossibile"

Mediaset ha chiuso il primo semestre 2020 con una perdita netta di 18,9 milioni di euro a livello consolidato, a fronte dei 102,7 milioni di utili di un anno fa, su ricavi in flessione del 21% circa a 1,166 miliardi. In Italia la raccolta pubblicitaria del I semestre ha accusato una flessione del 24,5% circa a 744,2 milioni. Il secondo trimestre, quello più colpito dalla pandemia, ha visto i ricavi netti consolidati scendere del 36,6%. Mediaset stima che, in assenza di nuove misure di lockdown, il secondo semestre presenti risultati gradualmente in miglioramento rispetto al primo. E' però impossibile "fornire una guidance di medio termine dal momento che la visibilità 'è bassa e Mediaset intende mantenere la flessibilità con cui ha risposto in questi mesi alla crisi da pandemia", ha detto il cfo Marco Giordani agli analisti.

Soluzione con Vivendi nell'interesse di tutti gli azionisti

Giordani ha risposto anche alle indiscrezioni sui contatti in corso con Vivendi per risolvere il lungo braccio di ferro tra il gruppo italiano e il suo secondo azionista: "Siamo disponibili a discutere" e l'intenzione di Mediaset è quella di trovare una soluzione che "mantenga un allineamento degli interessi di tutti gli azionisti". Giordani si è detto "sicuro" che si troverà una soluzione in merito alle divergenze con Vivendi ribadendo però più volte che qualunque soluzione sarà "senza fare in modo che

un azionista sia preferito rispetto a un altro".

Investimento in rete unica con situazione più chiara

Sulla questione di un possibile interesse per il progetto di rete unica di banda larga guidato da Tim e da Cdp, Giordani ha sottolineato durante la conference call che "sono cruciali la neutralità, l'indipendenza e l'efficienza in termini di costi" della rete "in modo che i nostri contenuti possano essere trasmessi". "Potremmo considerare un investimento" nella rete ma quando la situazione sara' "piu' chiara", ha precisato. "Noi

stavamo lavorando in uno scenario che ci limitava nell'investire quasi dappertutto in Italia, non potevamo entrare non solo in Telecom ma anche in altri media" ha dichiarato Giordani a proposito del quadro normativo italiano che, prima della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Vivendi, pone limiti alla concentrazione nel settore dei media e tra media e tlc. "La scorsa settimana abbiamo appreso che non sarà più cosiì .

Consolidamento europeo unica strategia, bene quota Prosieben

"Non vediamo altra strategia industriale che il consolidamento europeo per i broadcaster. La situazione Covid non sta aiutando a stabilire un progetto dal punto di vista pratico e tecnico perchè i valori vanno su e giù ogni settimana ed è molto difficile individuare soluzioni tecniche" ha detto il cfo Giordani rispondendo a un analista sulle strategie del gruppo. In questo quadro, ha aggiunto, "stiamo lavorando in Italia e Spagna per massimizzare la generazione di cassa". In merito alla quota di partecipazione, vicina al 25%, raggiunta da Mediaset in Prosiebensat, Giordani ha risposto alla richiesta di aggiornamenti da parte di un analista a partire dal fatto che la partecipazione e' costruita con

contratti derivati: "Siamo contenti della soluzione tecnica trovata a partire da maggio dell'anno scorso - ha risposto - crediamo che sia il modo giusto di approcciare alla quota perche' ci consente di assicurare la partecipazione e, dall'altro lato, di mantenere una forte flessibilita' ed e' il modo migliore anche per essere sul dossier e su Prosiebensat in futuro".