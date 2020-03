Mediaset, il taglio dei costi fa volare l’utile ma c’è l’incognita coronavirus

Bene anche l’andamento della capogruppo Mediaset spa che chiude l’esercizio 2019 con un risultato netto di 126 milioni di euro rispetto ai 111,8 del 2018. In questo quadro il cda di Mediaset ha deciso di non distribuire dividendi ritenendo opportuno che l’ammontare corrispondente all’utile «continui a permanere nel patrimonio netto della società, con relativa conversione in una componente della riserva straordinaria».

Quanto ai ricavi, a livello consolidato sono calati del 14% a 2,925 miliardi (dai 3,4 miliardi dell’anno precedente) alla luce del mutato perimetro che, come detto, comprendeva Champions League in chiaro, calcio pay e Mondiali di calcio in Russia in esclusiva tv. Al 31 dicembre l’indebitamento finanziario netto consolidato, escludendo gli investimenti compiuti per l'acquisizione del 15,1% del broadcaster tedesco ProsiebenSat.1Media e le passività contabilizzate ai sensi del Principio contabile IFRS 16 in vigore dal 2019, si attesta a 768,8 milioni di euro rispetto ai 736,4 milioni di fine 2018.

L’esercizio 2019, chiosa la nota del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, «è stato positivo e ha consentito un rafforzamento strutturale del Gruppo rispetto all’esercizio precedente». Nei primi due mesi del 2020 la pubblicità è salita del 2,1 per cento. Nell'intero 2019 la raccolta pubblicitaria televisiva è calata dell'8% in Italia, con ricavi lordi di Mediaset a 1,94 miliardi, che corrisponde a un andamento organico di -3,6% che depura i dati dal contributo dei Mondiali di Calcio nel 2018.