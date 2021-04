Mediaset torna in Olanda (questa volta forse con Vivendi)

3' di lettura

Riprende vita il progetto di espansione internazionale di Mediaset. E il gruppo di Cologno riparte da lì dove si era fermato: dall'Olanda. Con una grande, sostanziale differenza: si riparte contando sull’avallo anche delle minoranze. Niente muro contro muro con Vivendi. La prova immediata sta nell’abrogazione del voto maggiorato con una assemblea straordinaria convocata per il 27 maggio. Il 23 giugno è prevista l’assemblea straordinaria per lo spostamento in Olanda della sede legale del Biscione....