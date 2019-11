Mediaset, ok al cambio dello statuto Mfe e assemblea straordinaria il 10 gennaio Il Cda di Mediaset ha formalizzato la disponibilità a cambiare le parti dello statuto di Mfe che potrebbero essere ritenute penalizzanti per le minoranze e ha convocato l'assemblea straordinaria il 10 gennaio prossimo di Andrea Biondi

(13705)

2' di lettura

Via libera al cambiamento dello Statuto di Mfe e convocazione dell’assemblea straordinaria – per votare sulla modifica – per il 10 gennaio 2020. Il consiglio d’amministrazione di Mediaset ha dato luce verde.

Il Cda del Biscione «ha preso atto – si legge nella nota di Mediaset – del fatto che il tentativo di conciliazione» con Vivendi e Simon «non ha, allo stato, dato esiti positivi». Detto questo la nota mette anche in chiaro che «il progetto Mfe è confermato e procede» e che la fusione con la controllata spagnola che rappresenta la base del progetto per Mediaset «è una priorità».

«Su di essa, infatti, si basa il progetto di creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'entertainment e dei media, con una posizione di leadership nei propri mercati di riferimento e una scala che gli permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa», spiega il Biscione.

Il Cda intanto, in vista dell’udienza al Tribunale di Milano davanti alla giudice Elisa Riva Crugnola, ha deciso di intervenire emendando i punti dello Statuto contestati. Un’iniziativa fatta «pur ritenendo che ciascuna delle clausole dello Statuto sociale di Mfe e dei connessi termini e condizioni delle azioni a voto speciale sia legittima e rispondente a un interesse specifico delle società partecipanti alla fusione, ha ritenuto che una pronta realizzazione prevalga sulle sue singole componenti».

Per questo «ha accolto le indicazioni formulate nell'ambito del

tentativo di conciliazione giudiziale, e convocato una assemblea

straordinaria per il 10 gennaio 2020 cui proporre sia

l'approvazione di specifiche modifiche della proposta di statuto

e dei termini e condizioni suggerite in tale contesto, sia

ulteriori variazioni volte a conformare specifici aspetti della

governance alla best practice».