Mediaset-Vivendi, il giorno in cui le strade si dividono

3' di lettura

Mediaset-Vivendi ultimo atto. Dopo lo stacco del dividendo, arriva il closing dell’operazione che, dopo cinque anni di scontri nei tribunali di tutta Europa, ha visto i soci “separati in casa” aver siglato il 3 maggio un’intesa per l’uscita graduale in 5 anni di Vivendi dal capitale Mediaset e un concreto patto di non belligeranza.

Il giorno X

Giovedì 22 luglio 2021 è una data da segnare nel calendario di Mediaset e della holding di controllo Fininvest, con l’approdo a un’intesa che tante volte era stata data...