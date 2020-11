Mediaset-Vivendi, la palla verso Agcom Il Governo studia un intervento normativo per colmare il vuoto lasciato dalla sentenza della Corte Ue sul caso Mediaset-Vivendi. Pronta una norma che attribuisce all’Agcom potere di veto, con istruttoria di sei mesi, su possibili operazioni, fra cui a questo punto rientra in teoria anche una possibile scalata di Vivendi di Andrea Biondi

(Ansa)

Il Governo studia un intervento normativo per colmare il vuoto lasciato dalla sentenza della Corte Ue sul caso Mediaset-Vivendi. Pronta una norma che attribuisce all’Agcom potere di veto, con istruttoria di sei mesi, su possibili operazioni, fra cui a questo punto rientra in teoria anche una possibile scalata di Vivendi

2' di lettura

Sulle operazioni che portino a incroci societari e possibili concentrazioni nei settori media, tlc, comunicazioni elettroniche, palla automaticamente ad Agcom, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che potrebbe prendersi fino a sei mesi per decidere se dire sì o no, a valle di un’istruttoria. È questa, a quanto risulta al Sole 24 Ore e riportato sul quotidiano in edicola nell’edizione di venerdì 6 novembre, l’ipotesi alla quale sta lavorando il Governo per risolvere il vulnus causato...