Mediaset-Vivendi, lo Stato chiede al Tar di rinviare la decisione L’Avvocatura dello Stato ha chiesto al Tar di rinviare la decisione sull’opportunità di “scongelare” la partecipazione di Vivendi in Mediaset di Andrea Biondi

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto al Tar di rinviare la decisione sull’opportunità di “scongelare” la partecipazione di Vivendi in Mediaset. La querelle fra Cologno e Parigi si alimenta di un nuovo capitolo. E lo Stato, secondo quanto ricostruito dall’agenzia Reuters, fa così una mossa che all’atto pratico rappresenta una mano tesa a Mediaset nel duello con il socio francese che, a sua volta, non intende più aspettare per tornare in possesso della sua intera quota. E che per questo ha anche minacciato il ricorso in sede Ue contro l’Italia.

Occhi puntati sul 16 dicembre

L’indicazione non comporta alcun automatismo nella decisione che dovrà prendere il Tar. Ma di certo la memoria consegnata dall’Avvocatura di Stato – che segue l’approvazione dalla norma cosiddetta “salva Mediaset” – ha un rilievo tutt’altro che banale nell’ambito di quello che rappresenta un passaggio chiave nello scontro fra Cologno e Parigi. Il 16 dicembre, infatti, il Tar del Lazio sarà chiamato a decidere sul destino della delibera Agcom 178/17/CONS che ha portato al congelamento delle quote di Vivendi in Mediaset, spingendo il gruppo che fa capo a Vincent Bolloré a segregare nel trust Simon Fiduciaria un 19,19% del suo 29 per cento.

L’effetto del “salva Mediaset”

Nella memoria di replica presentata l’avvocato dello Stato, Sergio Fiorentino, conclude chiedendo che il Tar rinvii la questione fino a che l’Agcom non abbia terminato il suo procedimento (ci sono sei mesi di tempo) sul caso che andrà a essere avviato in virtù della norma “salva Mediaset”, vale a dire l’articolo 4-bis della legge di conversione al Dl Covid diventata legge 159 del 27 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 300 del 3 dicembre (ed entrata in vigore il 4 dicembre).

La sterilizzazione dei diritti di voto

«Al riguardo – si legge nel documento – non sembra del resto che, nelle more della definizione di tale procedimento, possano maturare pregiudizi irreparabili per la società interessata, considerato che la lesione che le deriva dal provvedimento impugnato consiste essenzialmente nello “sterilizzare” i diritti di voto di Vivendi nelle assemblee societarie di Mediaset». A ogni modo, continua, «qualora nelle more del procedimento fossero convocate assemblee di Mediaset con all'ordine del giorno questioni di straordinaria amministrazione o comunque di particolare rilievo, la società medesima potrà avanzare – e codesto Tribunale potrà valutare – le opportune istanze cautelari».

Le proteste di Parigi

Quindi per l’Avvocatura dello Stato, a fronte di una disposizione (la “salva Mediaset”) che «appare, prima facie, rispettosa della pronuncia della Corte di Giustizia, cui chiama l’Autorità a conformarsi», meglio che il Tar non decida. Il che vorrebbe dire mantenere lo status quo. Cosa che l’Avvocatura considera tutto sommato questione superabile per Vivendi, ma che la media company francese giudica invece come autentico fumo negli occhi, vedendosi sottratta a priori la possibilità di disporre della sua intera quota che attende dopo la pronuncia della Corte Ue, con tutto ciò che ne consegue. Attenzione: non è in discussione alcuna scalata da parte di Vivendi visto che la maggioranza in mano a Fininvest non rende l’azienda contendibile. Ma poter disporre di un 29% anziché di un 10%, in una fase “dialettica” fra i due soci come questa, ha indubbi vantaggi cui i francesi non vogliono rinunciare.