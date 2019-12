Mediaset: Vivendi vuole bloccare il piano paneuropeo Mfe. Convocato Cda Scintille tra i due gruppi in vista dell’assemblea del 10 gennaio. Vivendi in una lettera al Cda accusa il gruppo italiano di scorrettezze. Cologno Monzese ribatte e convoca un Cda lunedì

(REUTERS)

Nuova puntata nella battaglia legale tra Vivendi e Mediaset. «Alcuni eventi degli ultimi mesi non sono stati rappresentati in modo corretto e completo». Lo afferma Vivendi in una lettera inviata al Cda e al Collegio sindacale di Mediaset e, per conoscenza, alla Consob a proposito della relazione per l'assemblea del 10 gennaio redatta dallo stesso Consiglio di amministrazione del Biscione. Nella lettera, pubblicata da Mediaset sul proprio sito, Vivendi, che detiene direttamente o indirettamente quasi il 30%, ricorda di aver investito 1,2 miliardi nel Biscione.

«Vivendi persiste nel tentativo di bloccare MediaforEurope», afferma Mediaset dopo aver ricevuto dai francesi la lettera di critiche alla relazione per l'assemblea del 10 gennaio, convocando per domani un Cda per «assumere ogni appropriata iniziativa». Vivendi «assume nuove iniziative volte a ostacolare la realizzazione di Mfe (l'holding olandese nella quale il Biscione intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni, ndr) con l'effetto di creare incertezza sul corso di Borsa del titolo», aggiunge Mediaset.

Lo scorso 4 settembre l'assemblea di Mediaset ha approvato la fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe). Mediaset, ha spiegato il suo presidente Fedele Confalonieri, ha «già avviato dialoghi promettenti per un futuro paneuropeo» con Prosiebensat e con «altri operatori di primo piano». Mediaset in novembre è poi salita al 15,1% di Prosiebensat1, diventando il primo azionista del gruppo televisivo tedesco. La mossa, ha spiegato la società in una nota dello scorso 11 novembre, vuole essere «un nuovo passo avanti di Mediaset verso la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati»