Mediato e individualista, ecco come è diventato il nostro modo di partecipare

«La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione». Così cantava, quasi 50 anni fa nel 1973, Giorgio Gaber nella sua famosa La libertà. Erano gli anni dell’apogeo dei movimenti sessantottini e della partecipazione: quella canzone esortava a essere protagonisti, a non delegare ad altri i propri destini. Quasi un controcanto all’I care, al «prendersi cura» di don Milani. Era un testo che sembrava voler contrastare fenomeni che si sarebbero successivamente inverati. Il crepuscolo delle ideologie e quello che sarà definito il “ritorno nel privato” degli anni ’80: il venir meno delle narrazioni ideologiche, l’avvento del consumismo di massa, la fine delle partecipazioni estese, lo sfarinarsi delle grandi associazioni.

Era in atto una trasformazione delle appartenenze. Le ideologie lasciano spazio alla centralità della dimensione soggettiva in contrapposizione a quella collettiva e, di conseguenza, all’articolazione della partecipazione. Al calo delle grandi associazioni, corrisponde il sorgere di numerose aggregazioni più piccole nei diversi ambiti della vita: da quello sportivo al culturale, passando per le problematiche ambientali e territoriali, fino al volontariato e la solidarietà sociale. Tutte, però, accomunate dall’avere una particolare tematica o nascere sulla base di un’istanza specifica. Dalle visioni organiche sui destini delle società, non si passa all’assenza, bensì a micro-progettualità: più contenute, più dominabili e pragmatiche, dove gli aderenti si sentono protagonisti. Poi, negli anni più recenti, in virtù delle nuove tecnologie e dei social, assistiamo a partecipazioni istantanee: si organizzano nel tam tam dei social per dare un aiuto. Appaiono in modo carsico, per poi scomparire. Come non ricordare gli “angeli del fango” o la mobilitazione di cittadini quando accade una calamità naturale.

CITTADINANZA (IN)ATTIVA

Da allora la crescita delle forme associative è proseguita costantemente. Nell’ultima rilevazione dell’Istat (Censimento permanente delle istituzioni non profit al 31 dicembre 2019) il novero delle organizzazioni di volontariato era pari a 362.634, con un incremento del 20,4% rispetto al 2011. Praticamente un’associazione ogni 165 italiani. Il numero dei volontari è stimato in 6,63 milioni (Istat, CSVnet e Fondazione volontariato e partecipazione), uno ogni 10 abitanti circa, con una maggiore diffusione nel Nord del Paese, rispetto al Mezzogiorno. Insomma, una ricchezza (implicita) di cui ci accorgiamo solo sporadicamente o nelle situazioni eccezionali. Perché la partecipazione attiva crea condivisione di valori, unisce soggetti e comunità in una visione comune della propria esistenza e del futuro. Tutte queste attività sono elementi fondamentali della nostra coesione sociale e contribuiscono a generare il nostro capitale sociale.

L’obiezione che più spesso si sente fare, ed è anche la preoccupazione ricorrente, è che le persone partecipano poco: è difficile chiamare a raccolta i cittadini. È effettivamente così? Cosa resta, dopo mezzo secolo, dell’idea di partecipazione degli anni ’60 e ’70? La ricerca di Community Research&Analysis offre alcuni spunti di riflessione su questi interrogativi.

In primo luogo, confrontando le rilevazioni di diversi anni, all’incremento del numero di organizzazioni associative non sembra corrispondere un pari aumento di persone che partecipano attivamente. Nell’arco di un decennio (2013-2022) – con l’unica eccezione delle iniziative per la pace in leggera crescita, plausibilmente determinata dall’attuale conflitto russo-ucraino – la quota di popolazione che indica di prendere parte almeno 1 volta l’anno a qualcuna delle forme del mondo volontario tende a diminuire, in modo più o meno intenso, su tutti gli ambiti tematici. Sicuramente, pandemia e distanziamento sociale hanno fatto sentire i propri effetti sulla possibilità di prendere parte alle diverse iniziative. È sufficiente osservare il calo subìto dalle attività sportive e ricreative, piuttosto che la

realizzazione di feste paesane, per comprendere quanto il Covid abbia inciso, attività peraltro la cui partecipazione non è spostabile sulle piattaforme online come per altri ambiti. Ne consegue che il crescente numero di organizzazioni conosce proporzionalmente un numero inferiori di aderenti.