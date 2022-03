MediaWorld apre a Genova un negozio di quartiere

Consumi post pandemia

MediaWorld, nell’ambito delle ricerche fatte per allestire gli store smart, ha messo a punto una fotografia dei trend che hanno caratterizzato gli acquisti nel 2021 e quindi il comportamento dei consumatori.

«Il vaccino anti-Covid - spiegano all’azienda - ha ridato speranza e molte delle abitudini nate durante il lockdown si sono affermate, trasformando definitivamente gli stili di vita degli italiani, come mettono in luce i cinque trend sull’elettronica di consumo 2021, che sono gli stessi riscontrati in tutte le regioni di Italia, compresa la Liguria».

Il primo riguarda l’ufficio in casa, conseguenza dello smart working. Si è riscontrata, infatti, chiarisce la ricerca, «una crescita significativa del canale online, con valori a doppia cifra, per la vendita di prodotti come monitor, tablet, desktop e stampanti laser, con ottime performance ottenute dagli stessi prodotti anche direttamente negli store fisici».

Il secondo trend attiene alla Tv. Il podio dei beni di consumo più acquistati del 2021 è andato a Tv, ricevitori Tv ed elettrodomestici per la casa, grazie anche alle agevolazioni governative. Inoltre, le Tv acquistate nel 2021 sono state, in maggioranza, «smart, connesse a Internet e in grado di collegare senza sforzi le principali piattaforme di streaming».

Terzo trend, l’attenzione all’igienizzazione. Riguarda gli elettrodomestici per la casa: nel 2021 sono emerse preferenze per prodotti rivolti alla pulizia e per le funzionalità legate all’igienizzazione.