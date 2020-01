Mediaworld, investimenti per 30 milioni L’anno fiscale 2019 si chiude in utile. Più omnicanalità e formazione del personale di Enrico Netti

Per l’insegna la sfida è resistere all’assalto dei colossi dell’online

Dopo un lustro in affanno i conti di Mediaworld Italia tornano in nero e la società vara un piano di investimenti da 30 milioni nel 2020. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore l’anno fiscale 2019, terminato lo scorso settembre, sarebbe andato bene per la catena dell’elettronica di consumo grazie alle positive performance ottenute con l’omnicanalità che avrebbe invertito il calo delle vendite registrato negli anni passati. Le vendite online avrebbero fatto segnare una crescita a due cifre, intorno al 15%, mentre il fatturato dei negozi fisici sarebbe aumentato di qualche punto percentuale. Insieme alla riduzione del personale, a giugno 2019 la società dichiarava quasi seimila addetti oggi sono più di 5.500 mentre fonti sindacali parlano di circa 5.150 lavoratori, azioni di efficientamento e una strategia molto più orientata al cliente il 2019 si sarebbe chiuso con un utile consistente, intorno ai 25 milioni. L’anno precedente ci fu il pareggio mentre nel 2017 le perdite toccarono i 17 milioni. Le contromisure portarono alla chiusura di alcuni punti vendita, soprattutto nel Mezzogiorno.

Da parte sua Mediaworld, la holding è quotata in Germania, non commenta i risultati ma conferma «la chiusura in progressione rispetto l’anno precedente» fanno sapere dalla filiale italiana. Verranno investiti una trentina di milioni per il rinnovo della rete omnicanale e i servizi per chi acquista online. «Mediaworld online ha la quota di mercato in house più vicina alla marketshare del mercato di riferimento - dicono dal quartier generale di Verano Brianza -. Il programma di formazione continuerà e coinvolgerà tutti i collaboratori con iniziative specifiche e dotazioni tecnologiche a supporto del servizio di consulenza alla vendita».

Nel corso dell’anno probabilmente si interverrà su altri punti vendita, i sindacati parlano di una decina, che verranno ristrutturati. Intanto la multinazionale tedesca continua l’ottimizzazione della rete di vendita. Oggi chiude il punto vendita di Novate Milanese, nell’hinterland a nord di Milano. Una decisione nota agli addetti ai lavori perché nella zona sono attivi ben altri tre Mediaworld. È stato così deciso cancellare questa sovrapposizione eliminando il negozio nel centro commerciale Metropoli. È stata svenduta la merce in esposizione mentre quella nuova trasferita agli altri punti vendita. Una riorganizzazione praticamente indolore perché al personale di Novate è stata data la possibilità di scegliere in quale negozio andare a lavorare. Ma per la catena la vera sfida è resistere all’assalto dei colossi dell’ecommerce.