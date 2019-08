Giorgetti: «Chi va più dal medico di base?». Ma il 74% degli italiani ci va almeno una volta all’anno

«Nei prossimi 5 anni mancheranno 45mila medici di base, ma chi va più dal medico di base, senza offesa per i professionisti qui presenti. Nel mio piccolo paese vanno a farsi fare la ricetta medica, ma chi ha almeno 50 anni va su Internet e cerca lo specialista. Il mondo in cui ci si fidava del medico è finito». È vero, come dice Giorgetti al Meeting di Rimini che il medico di base è una professione che rischia l’estinzione nel prossimo futuro?

Quanta gente frequenta lo studio del medico di famiglia

Stando all’Istat, in media il 74% delle persone da 15 anni in poi fa ricorso al medico di famiglia almeno una volta all’anno (con una media di 1,2 contatti l’anno) ma si sale al 90,9% se si considerano solo gli ultrasessantacinquenni . Allo specialista si è rivolto invece il 54% degli individui da 15 anni in su e il 67,2% degli over 65.

Quanti sono i medici di base e quanti saranno nei prossimi 10 anni

Secondo la Fimmg (Federazione medici di medicina generale) e Anaao (sindacato dei medici dirigenti) tra 5 anni, a causa dei pensionamenti previsti e del mancato bilanciamento di nuove assunzioni, mancheranno all’appello 45 mila medici, tra specialisti e medici di famiglia. Una forbice che si prevede si allargherà ancora di più nei prossimi anni: nel 2028, infatti, dovrebbero andare in pensione 33.392 medici di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676 unità.

Quanti sono oggi i medici di famiglia in rapporto agli abitanti

Confrontando i dati sui medici in Italia con quelle degli altri paesi europei, nel complesso sembrerebbe non esserci una carenza di personale medico. Secondo i dati 2016 (gli ultimi disponibili), l’Italia è in linea con gli altri sistemi del continente: il numero di medici generalisti per 100mila abitanti (89,2) è inferiore a quello registrato in altri grandi paesi europei come Germania (97,8) e soprattutto Francia (152,9), ma rimane sensibilmente superiore a quello osservato in Regno Unito (76,4) e Spagna (74,7). Discorso differente per quanto riguarda i medici specialisti – per cui l’Italia (306,1) risulta tra i paesi a più alta densità di professionisti in Europa, non lontano dalla Germania (320,9) .

Popolazione medica con età elevata

Tuttavia, a preoccupare è l’anzianità della popolazione medica e la distribuzione sul territorio. Secondo Eurostat l’Italia è il Paese d’Europa dove i camici bianchi hanno l’età media più alta, l’unico che supera i 50 anni d’età. Inoltre, tra il 2011 e il 2017 il Ssn ha perso più di 4mila unità e l’età media è passata da 51,0 a 52,9 anni. Ciò che più preoccupa, tuttavia, è l’avvicinamento alla pensione del gruppo più folto di professionisti, i circa 25mila medici che quest’anno hanno tra i 62 e i 66 anni, nonché gli ulteriori 22mila che hanno tra i 57 e i 61 anni. Quota 100 sta accelerando il congedo di questa parte di lavoratori: di fronte a pensionamenti così numerosi nel breve-medio periodo, difficilmente sarà possibile sostenere il fabbisogno di personale senza interventi straordinari sui flussi in ingresso.