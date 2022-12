Medici e pediatri dimezzati in sei anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Che ci sia bisogno di infermieri, dottori di medicina generale e pediatri è un fatto noto, dopo la pandemia. Ma mettere in fila i numeri che indicano la carenza - attuale e futura - di professionisti fa comunque una certa impressione. In Lombardia ancora di più, visto che il problema qui è ancora più accentuato. Ecco di cosa stiamo parlando, per quello che riguarda la medicina del territorio.

In generale oggi in tutta Italia ci sono 50mila tra medici e pediatri di famiglia, che si dimezzeranno nel prossimo futuro. Indicativamente nel giro di sei anni, considerando uscite e entrate, ne dovrebbero mancare circa 25 mila. Il numero preciso è difficilmente stimabile perché la pensione rimane in parte una scelta individuale, e anche i nuovi ingressi non sono perfettamente calcolabili, tuttavia la stima è realistica. Questo dato è, in proporzione, ancora più rilevante in Lombardia, dove la carenza è del 10% superiore. Il che significa che tra 6 anni in regione mancheranno oltre 3mila tra medici e pediatri, rispetto agli attuali 6.113.

Loading...

Queste sono proiezioni realistiche considerando che adesso il massimale di pazienti concessi per professionista è 1.500, che può arrivare a 1.800 nei luoghi impervi. In teoria sarebbe sempre possibile aumentare il massimale, ma nei fatti sembra poco praticabile.

Il caso lombardo

Se il problema è generale, la Lombardia soffre di più. «C’è stato un errore di programmazione di medici in tutta Italia, che la pandemia ha evidenziato; tuttavia in Lombardia la carenza è maggiore perché gli stipendi, sebbene siano abbastanza alti, non permettono di avere lo stesso tenore di vita in tutta Italia», dice Luca Foresti, ad del gruppo Sant’Agostino, il più importante in Italia nel campo della sanità privata pura.

«Chi vive al Sud difficilmente si sposta al Nord se non ha prospettive di miglioramento netto della propria condizione retributiva, mentre per chi già vive al Nord il privato fa grande concorrenza, quindi il mondo della sanità pubbblica deve porsi il tema delle gabbie salariali», aggiunge Foresti. L’equilibrio tra entrate e uscite potrebbe tornare fra 6 o 7 anni, con un riallineamento delle borse per le specialità mediche sulla base delle necessità. Da tenere presente inoltre che alla lacuna molto evidente dei medici di base si aggiunge, per le stesse ragioni, quella di alcune figure ospedaliere come gli anestesisti, i dermatologi, i ginecologi, gli oculisti, i radiologi. «Si potrà ritrovare un punto di equilibrio a due condizioni: che le borse per la formazione aumentino, e va ricordato che per i medici di base ne occorrono 6mila all’anno in Lombardia e 17 a livello nazionale; e che vengano fatte anche valutazioni sulle retribuzioni», dice Foresti. Sul fronte degli infermieri la situazione è pure peggio: in Lombardia nel giro di 6 anni ne mancheranno indicativamente 25mila.