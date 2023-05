Medici a gettone, ricette e ritocchi estetici dal dentista: le novità in arrivo per dottori e pazienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ricetta elettronica «strutturale», misure per far fronte alle carenze di medicinali, semplificazione della pubblicità dei farmaci e possibilità, per i dentisti, di eseguire attività di medicina estetica in specifiche parti del viso. Sono alcune delle novità in materia di salute contenute nel disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione approvato giovedì dal Consiglio dei ministri.

Farmaci per 30 giorni di terapia

Niente più attese negli studi dei medici di famiglia, dunque, per ricevere la prescrizione di un farmaco. Entra infatti a regime, dopo un periodo di sperimentazione, la ricetta elettronica o dematerializzata. La si potrà ricevere direttamente sul cellulare. Con una novità importante per i malati cronici: la ricetta dematerializzata sarà valida per un anno e permetterà di fare scorta di farmaci per 30 giorni di terapia, sempre in base alle indicazioni del medico.

Loading...

Schillaci: giusto porre fine alla sperimentazione

«Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca - ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci - molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini, che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare». Allo stesso tempo, per i medici di famiglia si alleggerisce il carico di lavoro amministrativo a vantaggio della cura dei pazienti.

Agevolato l’approvvigionamento delle medicine

Lo stesso provvedimento opera sul fronte delle carenze di medicinali agevolando l’approvvigionamento dei farmaci. In particolare il provvedimento uscito dal Consiglio interviene per rendere disponibili medicinali di rilevanza clinica non ancora dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) in un contesto regolamentato e per semplificare la pubblicità legale relativa ai farmaci, eliminando gli adempimenti connessi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consentendo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Inoltre punta a semplificare le procedure autorizzative delle acque minerali naturali (destinate ad imbottigliamento e ad uso termale); ad «assicurare facilità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociali e garantire la presa in carico delle persone con cronicità»; e chiarisce alcune norme relative ai medicinali “transitati” dalla sezione A alla D del prontuario, all’obbligo per il farmacista di annotare sulle ricette la data di spedizione e il prezzo praticato e per prevedere l’obbligo di indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente solo ove lo stesso lo richieda.

Dentisti, accesso a medicina estetica del viso

Secondo quanto previsto nel disegno di legge per la semplificazione gli odontoiatri potranno effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, relative a specifiche parti del viso.