Medici, politici e studiosi, le vittime “illustri” del coronavirus Sappiamo solo che la maggioranza e anziana ma non sappiamo chi sono per le ferree regole sulla privacy in materia sanitaria

Coronavirus, ecco tutte le regole per spostarsi

3' di lettura

Le vittime di coronavirus non hanno volto. Stanno andando via tanti, silenziosi, anziani, già malati, raccontano le statistiche. Tra di loro ci sono però persone che avevano una carica, un ruolo, erano il punto di riferimento di una comunità. Sono gli unici morti da coronavirus che emergono dai numeri che la conferenza stampa della protezione civile aggiorna ogni giorno alle 6 di pomeriggio. Per gli altri, la maggioranza, vige il più severo rispetto della privacy.



Cilesi, l’esperto nella lotta all’Alzheimer

Il 2 marzo muore in ospedale a Parma Ivo Cilesi, psicopedagogista e terapeuta specializzato nella lotta all'Alzheimer. Il dottor Cilesi aveva 62 anni, si era laureato in pedagogia all'Università di Genova ma da anni lavorava e viveva in provincia di Bergamo. A lui si devono soluzioni “dolci” per alleviare lo stato di agitazione dei pazienti affetti dal morbo come la doll therapy, la tecnica della bambola, o il treno virtuale.

Il dottor Cilesi non aveva altre malattie gravi. Tre giorni prima dei sintomi, era arrivato a Salsomaggiore, in provincia di Parma, a casa della compagna. Il primo indizio era stato stanchezza ma non febbre. Pensava per il troppo lavoro, e non si è allarmato. La situazione è precipitata in tre giorni. Crisi respiratoria, tampone il giorno dopo quindi ricovero in ospedale a Fidenza, da qui il trasferimento all'ospedale Maggiore di Parma dove è morto nel giro di 24 ore.



Il consigliere comunale

Il 10 marzo a Piacenza muore Nelio Pavesi, 68 anni, consigliere comunale della Lega. Muore nell'ospedale in cui era ricoverato da qualche giorno per infezione da coronavirus. Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, anche lei contagiata e in isolamento, ha ricordato il collega con un post su Facebook. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal presidente dell'Emilia Romagna, Sefano Bonaccini. Nelle ore in cui si spegneva Pavesi moriva un'altra persona molto conosciuta a Piacenza, Massimo Burgazzi, avvocato di 59 anni, in passato, per quattro anni, dal 1998 al 2002 capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.



Il presidente dell’Ordine dei medici

L'11 marzo a Varese muore il presidente dell'Ordine dei medici, Roberto Stella, medico di famiglia, 67 anni, uno dei due medici contagiati al poliambulatorio di Busto Arsizio, per una settimana in terapia intensiva. Stella era anche responsabile della formazione dell'Ordine nazionale dei medici ma non è il primo medico caduto nella guerra contro il virus.