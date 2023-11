Medici sentinella, cambiano gli indicatori di monitoraggio del Covid. Come funziona la sorveglianza sull’influenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Arrivano nuovi indicatori del monitoraggio Covid. L’obiettivo, anticipato dal direttore Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia, è arrivare a una «mappatura più precisa» dell’andamento del coronavirus. Senza «sottovalutazione», arrivando a una istantanea più ricca di particolari utili («non faremo tamponi inutili ma i dati Covid saranno più in linea con quello che è oggi la malattia e in cosa esita»). Il modello dovrebbe essere quello già usato per il monitoraggio settimanale dell’influenza da parte dell’Istituto superiore di sanità, con un coinvolgimento attivo degli operatori sul campo.

Sorveglianza di almeno il 4% della popolazione

Il sistema di sorveglianza oggi denominato RespiVirNet si basa su una rete di “medici sentinella” costituita da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, reclutati dalle Regioni, che segnalano i casi di sindrome simil-influenzale osservati tra i loro assistiti. I medici sentinella ed altri professionisti operanti nel territorio e negli ospedali collaborano inoltre alla raccolta di campioni biologici per l’identificazione di virus circolanti. Come detto la raccolta e l’elaborazione delle segnalazioni di malattia è effettuata dall’Iss che provvede all’analisi dei dati a livello nazionale e produce un rapporto settimanale che viene pubblicato sul sito del ministero della Salute. Per ottenere una stima solida delle sindromi simil-influenzali è considerato necessario arruolare un campione di “medici sentinella” sufficiente a garantire la sorveglianza di almeno il 4% della popolazione nazionale.

Loading...

La condivisione dei dati

Il sistema prevede appunto di descrivere i casi di sindrome simil-influenzale osservati stimando la settimana di inizio, la durata e l’intensità dell’epidemia stagionale. Vengono calcolati i tassi di incidenza per settimana nella stagione e per fascia di età utili per la messa a punto di modelli matematici per la stima sia dell’impatto dell’influenza stagionale sia delle misure di contenimento e mitigazione applicate. Infine le informazioni di sorveglianza sono condivise con il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) nella base dati europea Tessy.



Definizione clinica di sindrome simil-influenzale

Per garantire la massima omogeneità di rilevazione, è fornita una definizione clinica di sindrome simil-influenzale che include le manifestazioni acute con sintomi generali e respiratori. Dunque qualsiasi soggetto che presenti «improvviso e rapido insorgere» di almeno uno tra sintomi generali quali febbre o febbricola, malessere/spossatezza, mal di testa, dolori muscolari e almeno uno tra quelli respiratori (tosse, mal di gola, respiro affannoso). Per la diagnosi clinica nel bambino è importante considerare quanto indicato per gli adulti tenendo conto che i bambini più piccoli non sono in grado di descrivere la sintomatologia sistemica che invece si può manifestare con irritabilità, pianto e inappetenza. Nel lattante la sindrome simil-influenzale è spesso accompagnata da vomito e diarrea e solo eccezionalmente da febbre. Spesso nei bambini in età prescolare occhi arrossati e congiuntivite possono presentarsi in caso di febbre elevata. Nel bambino di 1-5 anni la sindrome simil-influenzale si associa frequentemente a laringotracheite e bronchite e a febbre elevata.

Le indagini virologiche

Le indagini virologiche sui campioni biologici raccolti toccano ai laboratori facenti parte della rete RespiVirNet e dal Centro nazionale per l’influenza (Nic) dell’Iss. Il Nic fa parte della rete internazionale dei laboratori coordinati dall’Oms e della rete europea coordinata dall’Ecdc. L’Iss e il Nic provvedono all’invio settimanale sia dei dati epidemiologici all’Ecdc che dei dati virologici all’Oms e all’Ecdc.