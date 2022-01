Medici, tassisti e riparatori. Perché ciò che ci vendono è un “bene di fiducia”?

Quando portate il vostro computer dal tecnico per una riparazione, di solito il tecnico, dopo averlo riparato, vi riconsegna il computer funzionante assieme al pezzo, un hard-disk, un banco di memoria, etc., che era danneggiato e che è stato necessario sostituire. Questo, in genere, per una ragione di trasparenza. Per segnalare al cliente che tipo di intervento è stato eseguito e per dargli la possibilità di verificare che il pezzo sostituito fosse davvero da sostituire.

Naturalmente nessun utente, in genere, è in grado di verificare se quella memoria o quell'hard-disk che sono stati riconsegnati fossero realmente la causa del guasto e se l'intervento effettuato ci è stato fatto pagare in maniera congrua. Lo stesso vale per i servizi che acquistiamo dal commercialista, dal medico o dal tassista.

Tre possibili tipi di inefficienze

Le inefficienze che si possono verificare in questi casi possono riguardare la natura della prestazione – va cambiata la memoria, solo l'hard-disk o l'intera scheda madre? – ma anche il prezzo che ci viene fatto pagare, giusto o sproporzionato rispetto ad un lavoro di cui non riusciamo a valutare il reale contenuto. Il primo caso viene definito “over-treatment”, quando il problema si sarebbe potuto risolvere con poco e invece si è optato per un intervento più radicale.

Nel secondo caso, invece, siamo davanti ad un esempio di “under-treatment”, quando ci sarebbero volute, per esempio, ulteriori analisi per approfondire, ma il medico va al risparmio col suo tempo e si accontenta di prescriverci una terapia sulla base di elementi incompleti. In sostanza, quando siamo in presenza di “beni di fiducia” possono sorgere questi due problemi: il consumatore richiede un intervento sofisticato, complesso, costoso, ma riceve, senza saperlo, un trattamento più basilare, semplice e non all'altezza delle aspettative e certamente meno soddisfacente dell'intervento sofisticato (under-treatment).

Un secondo tipo di problema sorge per la situazione opposta: il consumatore ha bisogno di un trattamento poco costoso, ma ne riceve, invece, uno sofisticato. In questi casi, di solito, i vantaggi per il consumatore legati all'intervento sofisticato sono inferiori ai costi addizionali che è costretto a sostenere (over-treatment).