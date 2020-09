Medicina 4.0 per tagliare costi e dare efficienza a tutto il sistema In Italia la situazione è a macchia di leopardo con Regioni e Asl all’avanguardia e altre che sono ancora all’inizio del processo di Natascia Ronchetti



Telemedicina, fascicolo sanitario elettronico, conversione dei farmaci in dosi monouso, attraverso l’informatizzazione e l’automazione, tracciamento dei dispositivi medici e ospedalieri. La strada verso la digitalizzazione del sistema sanitario è aperta, la pandemia non ha fatto altro che accelerare la transizione.

Molte Regioni, nel pieno dell’emergenza sanitaria, hanno dato il via libera all’erogazione di prestazioni come le televisite. Mentre sono raddoppiati - passando dal 5 al 10% - i medici che fanno abitualmente ricorso alla telemedicina, una delle nuove frontiere della sanità 4.0. Percorso ineludibile ma ancora pieno di ostacoli. «Perché è vero che il governo lo ha inserito tra le priorità – dice Chiara Sgarbossa, direttrice dell’Osservatorio sull’innovazione digitale in sanità del Politecnico di Milano -. Ma siamo ancora lontani da un vero e proprio modello di connected care, vale a dire un sistema nazionale connesso, di precisione, orientato al territorio e alla continuità di cura, che permetta di avere subito tutte le informazioni sul paziente, sulla sua storia clinica, sul suo stato di salute. La situazione è a ancora macchia di leopardo. E non tutte le aziende sanitarie hanno già attivato, per esempio, il fascicolo sanitario elettronico».

Le differenze non riguardano tanto il Nord o il Sud del Paese, quanto le singole Asl: «Ognuna si muove per conto proprio, in modo non uniforme, anche all’interno della stessa regione», prosegue Sgarbossa. Il risultato è che i fascicolo sanitari elettronici sono solo 18 milioni: non è stata raggiunta nemmeno la metà della popolazione. L’era Covid ha aumentato la consapevolezza del valore strategico della digitalizzazione per ridurre gli sprechi e diminuire il rischio clinico. Ha favorito anche una svolta culturale nel mondo dei medici di famiglia: circa il 62%, secondo una recente ricerca dell’Osservatorio del Politecnico, oggi vorrebbe avvalersi della telemedicina, mentre aumentano le comunicazioni con i pazienti tramite piattaforme come Skype o Zoom. «Solo che gli obiettivi, per essere raggiunti, richiedono investimenti - prosegue Sgarbossa –. E il traguardo è costituito dall’offerta di una molteplicità di canali d’accesso ai servizi sanitari, con soluzioni semplici e alla portata di tutti».

Il periodo più critico dell’epidemia – durante il quale oltre il 50% dei medici di base ha lavorato da remoto - ha confermato l’importanza delle nuove tecnologie anche per quanto riguarda l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini: il 56% ha consultato pagine web istituzionali, il 28% social di medici e politici, il 12% applicazioni dedicate al coronavirus. «Resta il fatto che molti ospedali sono ancora all’inizio e il cammino è molto lungo», – dice Giorgio Pavesi, presidente e amministratore di Deenova, azienda meccatronica di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, che sviluppa sistemi automatizzati per la gestione informatizzata dei farmaci e dei dispositivi medici. Deenova serve 25 ospedali, tra policlinici universitari e piccoli presidi di provincia. La maggioranza è concentrata nel Nord del Paese, ma ci sono anche esempi come il Gemelli di Roma, che ormai riesce a tracciare, dalla fornitura alla sala operatoria, il 100% dei dispositivi medici. Eccellenze ancora scollegate. «Anche se si stanno moltiplicando i progetti di integrazione con i sistemi informatici già presenti - spiega Pavesi -. Del resto, parliamo di una innovazione che può riguardare tutte le aree specialistiche».

Esempi emblematici arrivano anche dall’estero. Uno studio dell’università inglese di Loughsborough ha documentato che nell’ospedale di Leicester – dove Deenova ha realizzato in quattro reparti la prescrizione informatizzata dei farmaci, con l’allestimento automatico delle terapie personalizzate in dosi unitarie – si è raggiunto un risparmio del 25% nei consumi delle medicine: ora il progetto sarà esteso a tutto l’ospedale.