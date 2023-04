Medicina estetica tra filler ibridi e laser multitasking

Laser multitasking

Il laser è un trattamento consolidato che domina il mercato da diversi anni e come gli altri device è diventato sempre più performante e hi-tech. L'azienda italiana Quanta System, con un'esperienza di quasi 40 anni, ha presentato due nuovi dispositivi laser: Youlaser Prime e Suprema, per rispondere alle necessità dei pazienti che vogliono prendersi cura di sé. Suprema è dedicato ai trattamenti vascolari, all'epilazione e al ringiovanimento con risultati veloci e ridotti tempi di recupero. Youlaser Prime emette in modo simultaneo due lunghezze d'onda ed è indicato per il ringiovanimento e resurfacing della pelle, ideale per trattare: rughe, macchie, cicatrici da acne e chirurgiche, stimolando il collagene e rendendo la pelle luminosa e tonica. Per massimizzare questi effetti, il laser è stato progettato con le Quanta SkinApps per rispondere alle richieste dei pazienti: migliorare la zona perioculare, ridefinire i contorni del viso, rivitalizzare la pelle del volto in profondità.

Dall'Italia alla Slovenia, con i laser Fotona che vantano una expertise dal 1964. L'ultimo arrivato è Timewalker Fotona 4D che permette una serie di trattamenti combinati per il ringiovanimento del viso con un downtime di breve durata. Fotona 4D è una combinazione di trattamenti laser (Erbium:YAG e Neodimio:YAG), non invasivi, che agiscono sulla superficie esterna della pelle per garantire una completa contrazione delle fibre di collagene e un conseguente effetto tightening e volumizzante senza utilizzo di dermal filler. L'effetto ringiovanente viene ottenuto intervenendo sia sulla superficie esterna della pelle sia su quella interna del cavo orale. Le combinazioni sono indicate per: il ringiovanimento del volto anche declinato al maschile, ridurre le rughe della zona perioculare e rendere le labbra più carnose.



