Medicina estetica made in Italy al Congresso di Montecarlo

«I nostri laboratori hanno un'elevata expertise sull'acido ialuronico e con la collaborazione di diverse Università abbiamo sviluppato soluzioni ad alto know how formulativo e tecnologico – spiega Luca Crippa, ceo e managing director IBSA Farmaceutici Italia – L'acido ialuronico “ultrapuro” deriva da un processo di biofermentazione brevettato da microrganismi, privo di componenti di origine animale e si posiziona a livello mondiale nella fascia di qualità più elevata in termini di purezza».

La medicina rigenerativa per viso, collo e décolleté

La medicina rigenerativa ha l'obiettivo di provocare e accelerare quei processi di rigenerazione cellulare stimolando i meccanismi di riparazione dell'organismo, agendo sulle stesse cellule del paziente. Per i trattamenti beauty parliamo di medicina estetica rigenerativa che può avvenire attraverso la stimolazione delle cellule staminali differenziate ricavate dal proprio sangue con diverse tecniche tra cui: la PRP (Plasma ricco di piastrine), la CGF (Concentrate Grow Factor), un concentrato più elevato del PRP e filler dermici particolarmente potenti.

L'azienda italiana Bioformula ha presentato al Congresso il filler Plenhyage XL Medium e Strong, ricco di polinucleotidi, potenti polimeri curativi e fattori di crescita atti a riparare i tessuti, ripristinare il danno cellulare e nutrire in profondità i fibroblasti. La materia prima di Plenhyage XL deriva dal DNA prelevato dal salmone, dopo una procedura di purificazione ad alta temperatura che mantiene un principio attivo puro superiore al 95% con proteine e peptidi inattivati. Questo filler, con una sola applicazione, favorisce il turnover cellulare, migliora l'elasticità e l'idratazione della pelle del viso, del collo, perfetto per rendere meno evidenti le collane di Venere, e il décolleté. È anche indicato per le cicatrici post-acne e come biorivitalizzante del cuoio capelluto.

Il filler diventa green

Anche la medicina estetica diventa green. Al Congresso è stato presentato il Soft Filler Karisma, un'evoluzione della classica biostimolazione. L'azienda italiana Taumedika per mettere a punto questo filler ha importato una nuova tecnologia dal Giappone, ingegnerizzata in Italia con altri principi attivi. Il collagene ricombinante Neosilk è l’ingrediente che fa la differenza, perché, lavorando in sinergia con l'acido ialuronico, oltre ad apportare collagene alla pelle, ne stimola la produzione per un risultato molto soddisfacente. Inoltre, Neosilk è completamente naturale, privo di componenti di origine animale, perfetto in termini etici e di sostenibilità. Il Soft Filler Karisma, assicura una semplicità nell'esecuzione del trattamento grazie alla siringa preriempita, è indicato per la correzione a medio termine dei difetti della pelle del viso, come la perdita di volume, e per ridefinire il contorno delle labbra. È anche adatto per correggere le cicatrici acneiche.