Medicina estetica, la ricerca della perfezione non conosce crisi

Body contouring

La cellulite e la mancanza di tonicità sono sempre stati il cruccio delle donne, ma gli ultimi dati dell'Osservatorio Nazionale di Medicina Estetica rivela che anche gli uomini voglio combattere le adiposità localizzate, il 59% nella fascia d'età tra i 30 e i 45 anni, richiedono trattamenti di body contouring, come la criolipolisi. Cresce anche l'utilizzo dell'acido polilattico, non un semplice filler ma un vero e proprio ricostituente del tessuto connettivo.

Largamente conosciuto e impiegato da tempo, è biocompatibile, biodegradabile e totalmente riassorbibile . Perfetto per trattare alcune aree del corpo, come l'interno delle braccia e il ginocchio, per restituire turgore e spessore in una zona dove la cute è molto sottile. Il punto di partenza per ogni trattamento è sempre l'analisi della struttura anatomica dei tessuti che permette di mettere a punto un protocollo combinato , ad esempio con l'impiego di filler e di ultrasuoni focalizzati.

Tra le novità presentate al Congresso, il nuovo macchinario StimSure by Cynosure, l'ultima generazione per la stimolazione muscolare, in grado di tonificare e aumentare il volume muscolare con 24mila contrazioni in una seduta di 20-30 minuti. Si tratta di un sistema a energia elettromagnetica induttiva che, mediante dei manipoli, stimola i muscoli di addome, glutei e cosce. Durante la seduta il muscolo si contrae come durante l'esercizio fisico, una contrazione prolungata che porta a un efficace aumento delle fibre muscolari. Sono consigliate due sedute a settimana per un mese e i risultati saranno sorprendenti.



Viso&Collo

In occasione del Congresso è stato lanciato Firming Serum, il nuovo prodotto della linea Zo Skin Health del dottor Zein Obagi. Si tratta di un siero particolare che sfrutta l'attivo ZCORE, un complesso esclusivo con un tetrapeptide biomimetico, estratto di eliloto, frammenti di DNA e cellule staminali vegetali. Il tutto per ripristinare gli ancoraggi tra derma ed epidermide e togliere l'antiestetico aspetto del cedimento del volto.

Per il collo, altra zona delicata, si riconferma valido il trattamento con Enerjet 2.0, un device medicale israeliano importato in Italia da Enermedica. Ha un'efficacia unica poiché è in grado di promuovere la rigenerazione dei tessuti e dare tonicità al collo. Grazie al jet volumetric remodeling vengono “sparati” senza aghi, i principi attivi (di solito acido ialuronico) nello spessore cutaneo. Quando il materiale introdotto arriva a fondo corsa esplode, il cosiddetto “effetto blast”, producendo un profondo micro trauma volumetrico con una diffusione ottimale degli attivi per un'idratazione profonda. Con Enerjet 2.0 possono essere trattate tutti i tipi di pelle, anche quella scura e diverse zone: viso, contorno occhi, collo, décolleté, mani e anche le smagliature.