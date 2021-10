Medicina genomica in Valle d’Aosta con il progetto dell’Iit

Il centro di ricerca per l’analisi genomica e big data, integrandosi con il sistema sanitario regionale, permetterà nel prossimo futuro di avere informazioni più accurate sullo stato di salute della popolazione regionale, attraverso una diagnosi precoce e terapie personalizzate per i pazienti in cura negli ospedali del territorio.

Il Progetto 5000genomi@VdA ha l’obiettivo di sequenziare i genomi di pazienti affetti da malattie del neurosviluppo, neurodegenerative e oncologiche, attraverso la collaborazione con le unità referenti presso l’Ospedale regionale “Umberto Parini” di Aosta e la Ausl VdA.

I ricercatori, inoltre, prevedono la realizzazione dello studio genomico di alcune specificità del territorio regionale in collaborazione con gli enti locali, formando una vera e propria rete territoriale per l’indagine su flora, fauna, beni culturali e prodotti enogastronomici.

Il cuore del dipartimento di genomica medica – dove si trovano le apparecchiature dedicate all'analisi completa del codice genetico – è il sequenziatore Illumina NovaSeq 6000, costruito da Illumina, azienda leader per il sequenziamento di nuova generazione (Ngs - Next Generation Sequencing) a livello mondiale per gli studi di genomica. Il NovaSeq 6000 ha la capacità sequenziare l’intero genoma di circa 60 campioni in meno di 44 ore e possiede svariate applicazioni utili per numerose attività di ricerca sia sul Dna che sul Rna.

A disposizione del team di ricerca c’è anche l’Hamilton Microlab Star, che permette la preparazione dei campioni per il successivo sequenziamento, ed è capace di processare velocemente in modo automatizzato e standardizzato fino a 96 campioni contemporaneamente.