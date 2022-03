Medicina personalizzata: Europa e Regioni per fare la differenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lo scorso 22 marzo si è tenuto a Bruxelles, presso la sede di Regione Lombardia, un incontro dal titolo Bringing personalised medicine in people's hands: the role of European regions.

L'evento, collocato nel contesto del progetto europeo Regions4PerMed, dedicato al ruolo delle Regioni nell'implementazione della medicina personalizzata e coordinato dalla Fondazione Toscana Life Sciences, ha visto la partecipazione di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per la Lombardia ed altri qualificati partner, come l'Agenzia della Ricerca Sanitaria della Galizia, il Ministero della Scienza, Cultura e Turismo della Sassonia, la Wroclaw Medical University e l'Autorità Regionale della Bassa Slesia.

Alla presenza di autorevoli esponenti del Parlamento europeo è stato fatto il punto sul ruolo chiave che Europa e Regioni possono svolgere nell'implementazione della medicina personalizzata, affinché quest'ultima possa sempre più divenire strumento privilegiato per un'assistenza di qualità e “su misura” per i pazienti dell'Unione.

“La cura giusta, per il paziente giusto, al momento giusto” è la chiave di volta per spingere i sistemi sanitari verso un approccio preventivo e predittivo, abbandonando il tradizionale metodo reattivo. E ciò è possibile grazie alle nuove conoscenze, alle nuove tecnologie e, soprattutto, grazie all'enorme mole di dati che possono davvero, se efficacemente usati, segnare un cambio di passo nello studio e nella cura di molte malattie. Si pensi ai dati di omica e di genetica relativi ai casi trattati e alle relative informazioni sul rischio individuale: informazioni che possono consentire di anticipare i trattamenti e identificare le cause eziopatogenetiche, facilitando lo sviluppo di terapie in grado di agire con precisione sul singolo meccanismo patologico.

Tutto questo, che pure è a portata di mano, rischia di essere vanificato senza un'azione coordinata basata su un pilastro irrinunciabile: la condivisione di dati, di tecniche, di studi clinici, di esiti di cura. In definitiva, la condivisione del sapere che in nessun ambito, come in quello della Salute, può essere così incisiva da cambiare davvero la storia della Medicina e dell'Umanità.