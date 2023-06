Medicina, i posti in palio crescono a 18.133. Quasi 27mila per diventare infermiere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per gli studenti che sognano di indossare un camice bianco ci sono più possibilità di entrare al corso di laurea in Medicina a numero chiuso: per l’anno accademico 2023/2024 ci saranno infatti ben 18.133 posti a disposizione contro i 16.354 dell’anno scorso. Le Regioni hanno appena dato il via libera al fabbisogno proposto dal ministero della Salute di laureati sia in Medicina a ciclo unico che a quelli per le professioni sanitarie come gli infermieri per i quali ci saranno a disposizione 26.899 posti ai corsi di laurea a livello nazionale.

Crescono i posti disponibili per il corso di Medicina

Ora manca solo la pubblicazione ufficiale dei fabbisogni e sarà così confermato quello che il Governo promette da tempo e cioè di aumentare gli ingressi a Medicina per dare ossigeno in futuro a una professione oggi in crisi e con gravi carenze in ospedale così come sul territorio dove i medici di famiglia sono sempre di meno. Quest’anno si partiva da una prima soglia fissata a febbraio scorso di 14.787 accessi a Medicina e l’idea annunciata più volte dai ministri Anna Maria Bernini (Università) e Orazio Schillaci (Salute) era quella di alzare questa soglia del 20-30%: si arriverà dunque a poco più di 18mila posti - 18.133 per l’esattezza - a cui se ne aggiungono 1.248 per Veterinaria e 1.535 per Odontoiatria. Numeri che secondo i piani del Governo dovrebbero essere replicati più o meno ogni anno da qui al 2030 (il Governo punta a 30mila ingressi in più del previsto in 7 anni) mantenendo comunque sempre il numero programmato.

Per i candidati la possibilità di due test di selezione all’anno

All’ultimo Tolc di aprile (dal 13 al 22) - il nuovo test online che ha sostituito il quiz nazionale - si sono presentati in oltre 72mila candidati mentre si è ancora in attesa di sapere quanti si registreranno anche per la seconda “finestra” in calendario dal 15 al 25 luglio. A differenza del passato, quando si svolgeva in un unico giorno per tutti, il tentativo potrà essere ripetuto (due volte per ciascun anno solare) e ci si può candidare sin dalla quarta superiore, fermo restando che per l'iscrizione vera e propria bisognerà comunque conseguire il diploma. Chi parteciperà a entrambe le sessioni, di fatto, raddoppierà le sue chance dal momento che potrà scegliere quella con il punteggio migliore. Va ricordato che comunque per chi entrerà a Medicina per poter diventare medico a tutti gli effetti sarà necessario frequentare anche il corso di specializzazione (in media 3-4 anni di durata) e anche su questo la ministra Bernini ha promesso di intervenire ancora: Il lavoro prosegue - ha detto ieri - perché, dopo avere aperto i corsi di laurea, bisogna aprire le scuole di specializzazione. Non sarebbe intellettualmente onesto trasferire l’imbuto formativo dalle iscrizioni al corso di laurea alle scuole di specializzazione, dove esiste ancora questa restrizione».

I fabbisogni per le altre professioni sanitarie

Nell’accordo approvato in Conferenza Stato Regioni sulla «Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2023-2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo» ci sono i numeri dei posti a disposizione per tutto il mondo sanitario: in particolare per i futuri infermieri ci sono 26.899 posti ai corsi di laurea (per tutta l’area infermieristica sono 34.752). Nell’area della riabilitazione i posti sono 9.423 in tutto: 2.850 per fisioterapia, 1.799 per educatori professionali e 1.837 per la formazione magistrale. Nell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale i posti sono 6.399, mentre per l’area della prevenzione saranno 2.378.