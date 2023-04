Medicina di precisione e Digital Health: Fondazione Enea Tech e Biomedical apre a progetti di start up, Pmi e spin off

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a start up, piccole medie imprese e spin off universitari per lo sviluppo e il potenziamento di progetti innovativi significativi per il radicamento e la valorizzazione della ricerca, delle competenze e delle imprese emergenti in Italia. Gli ambiti identificati per la manifestazione di interesse sono stati selezionati considerando l’elevato potenziale di impatto della ricerca e dello sviluppo di competenze specialistiche. La medicina di precisione abbraccia soluzioni tecnologiche applicate sia a prodotti che a servizi per prevenzione, diagnostica, terapia. La manifestazione d'interesse può essere inoltrata a partire dall' 11 aprile 2023 e fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2023.

La Fondazione valuterà singolarmente le iniziative candidate e potrà intervenire attraverso investimenti in equity e quasi equity; per i progetti di Technology Transfer il valore per ciascuna iniziativa potrà essere compreso tra 100mila e 15 milioni di euro.

Modalità di presentazione della candidatura

Il modulo di candidatura è scaricabile al link sul sito internet della Fondazione alla sezione“Call to action”. Il modulo di candidatura firmato digitalmente dal legale rappresentante deve essere inoltrato tramite posta certificata della start up, della Pmi o dello spin off all'indirizzo FondazioneETB.manifestazione@PEC.it, indicando nell'oggetto della mail la ragione sociale della start up, Pmi e Spin off e allegando alla mail alcuni documenti: business plan, informativa sul trattamento dei dati personali, visura camerale, ultimo bilancio. Ogni start up, Pmi o Spin off può presentare una sola manifestazione d'interesse.

La Fondazione

Fondazione Enea Tech è una fondazione vigilata dal ministero delle Imprese e del Made In Italy. Gestisce le risorse del “Fondo per il trasferimento tecnologico” e del “Fondo per laricerca e lo sviluppo industriale biomedico” destinate a realizzare interventi nei settori delle scienze della vita, dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech. Punta a promuovere sul territorio nazionale investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico in particolare a favore di start up innovative e piccole e medie imprese innovative e di favorire il potenziamento della ricerca.