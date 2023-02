Medicina predittiva in Vallée con il progetto 5mila genomi

Nel caso dei tumori, spiega ancora Vecchi, «saranno studiati circa 800 casi di pazienti oncologici con l’obiettivo di sviluppare un nuovo pannello genomico personalizzato per le alterazioni genetiche a incidenza nella popolazione valdostana. Infine, per i trapianti, saranno analizzati circa 200 pazienti per identificare varianti genomiche non ancora riconosciute come causa o fattore di suscettibilità per malattie curabili con il trapianto».

Per l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, «l’obiettivo è avere ricadute dirette sull’attività clinica e sulla cura di alcune patologie, e far sì che il progetto non finisca ma si integri con la nostra sanità».

L’obiettivo – chiarisce Stefano Gustincich, è aiutare i medici nella diagnosi e favorire nuove scoperte creando la possibilità di identificare pazienti con determinate caratteristiche per le quali siano più efficaci determinati farmaci rispetto ad altri. Il valore aggiunto dello studio nel complesso è che si tratta di un «progetto scalabile, allargabile progressivamente ad altre patologie» dice Stefano Gustincich.