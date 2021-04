Medio Oriente: israeliani vaccinati al 60%, palestinesi sotto l’1%

Hamas starebbe ora valutando un coprifuoco serale ed un lock down nei fine settimana. Ma impedire ad un popolazione che vive alla giornata di restare a casa, peraltro spesso in campi profughi dove il distanziamento è un’utopia, non è cosa facile.

«Finora – spiega il dottor Midhat Abas, direttore generale dell'assistenza sanitaria di base presso il Ministero della Salute di Gaza - le dosi disponibili di vaccino sono 81.600, un quantitativo per nulla adeguato rispetto alla popolazione. Il numero delle persone sottoposte a vaccino è di 22.941. Nelle ultime 24 Ore abbiamo effettuato 3758 test pce».

Lo stigma del Covid e la paura che uccide

. Il tracciamento ed i tamponi sono un problema in tutti i Territori Palestinesi. «È vero. Qui in CIsgiordania Il sistema del tracciamento e dei tamponi è carente – conclude Chiara Lodi - Ma più che per mancanza di fondi e risorse umane, lo si deve anche e soprattutto ad un’altra ragione: contrarre il Covid-19 nei Territori palestinesi è divenuto una sorta di stigma». Per cui una volta contratto il virus si rischia di essere messi ai margini della società in cui si vive. E di conseguenza anche le persone che avvertono dei sintomi spesso preferiscono non sottoporsi a tampone, o quando lo fanno il pericolo è che lo facciano tardi.

Nel mentre a Hebron, così come in tante altre città palestinesi si muore. E non solo per Covid. Ma anche per la paura da Covid, quella paura di esser messi ai margini della società per aver contratto il virus, che sovente porta la gente in ospedale quando è già tardi. A volte troppo tardi.