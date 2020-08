Mediobanca, Bce pronta ad autorizzare l’ascesa di Del Vecchio Entro fine mese atteso il via libera per salire dal 10 al 20% di Piazzetta Cuccia di Antonella Olivieri

(Imagoeconomica)

Entro fine mese atteso il via libera per salire dal 10 al 20% di Piazzetta Cuccia

1' di lettura

L’ok della Bce a alla Delfin a salire fino al 20% di Mediobanca è pronto e atteso dopo Ferragosto, comunque entro il 24 quando scade il termine dei 60 giorni dalla richiesta inoltrata dalla finanziaria di Leonardo Del Vecchio che, nell’immediato - secondo le voci - potrebbe aumentare la propria partecipazione dal quasi 10% attuale al 13-14%, superando così anche il patto di consultazione che riunisce il 12,5% del capitale e ha come maggior azionista Mediolanum.

L’autorizzazione alla Banca centrale europea sarebbe stata chiesta qualificando Delfin come investitore finanziario senza pretese di governance, tant’è che il patron di Luxottica non avrebbe intenzione di presentare una sua lista per il rinnovo del consiglio all’assemblea del prossimo 28 ottobre.

La notizia con tutti i dettagli su Il Sole 24 Ore oggi in edicola.