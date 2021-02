Mediobanca con BlackRock per crescere nei real asset

«Dalla nascita di Mediobanca Private Banking nel dicembre 2017 abbiamo creato un modello di Private & Investment Bank per essere partner di lungo termine con oltre 500 gruppi imprenditoriali italiani. Lo abbiamo fatto con iniziative di investimento dirette, attraverso la formula dei club deal su aziende non quotate e asset immobiliari, e indirettamente con fondi che investono a livello internazionale nei private markets – sottolinea Angelo Viganò, Head of Mediobanca Private Banking -. Il progetto nato con BlackRock è un altro tassello di questo percorso. Ispirato alle best practice americane, è stato pensato per creare soluzioni innovative negli investimenti alternativi per una clientela sofisticata, con grandi disponibilità e in grado di supportare il rischio a fronte dell'opportunità concreta di investire, insieme a noi e al fianco dei migliori gestori di private equity, nelle migliori aziende internazionali».

Il target di riferimento: clienti di alto profilo e alto rischio

Per il progetto con BlackRock, Mediobanca Private Banking potrà contare su quelle stesse famiglie imprenditoriali che già hanno investito in The Equity Club, il club deal che investe in aziende non quotate italiane, forte anche dei risultati raggiunti negli ultimi giorni. Due dei quattro investimenti sino ad ora promossi sono infatti in dirittura di arrivo: Philogen, prossima alla quotazione, e Jakala che con l'acquisizione da parte del fondo Ardian garantirà agli investitori di Tec di uscire dall'investimento con un valore raddoppiato in poco più di due anni. L’obiettivo dell’operazione con BlackRock è quella di portare a casa un rendimento atteso annuo del 16 per cento.