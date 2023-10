Mediobanca brilla dopo la vittoria della lista del cda in assemblea

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sostegno degli azionisti al management premia il titolo di Mediobanca a Piazza Affari, in un contesto di generale debolezza per il settore bancario. Sabato l'assemblea dei soci ha decretato la vittoria della lista presentata dal cda uscente nella votazione per il rinnovo dei vertici della banca.

La compagine guidata dal presidente Renato Pagliaro e dall'a.d. Alberto Nagel ha ottenuto il voto del 52,6% del capitale presente, pari al 40,4% del capitale totale, mentre quella sostenuta dal primo azionista Delfin si è fermata al 41,74% (32,06% del capitale) e quella di Assogestioni al 4,64% dei presenti (3,5% del totale). Da record l'affluenza: al momento del voto era presente in assemblea il 76,81% del capitale.

Il risultato, commentano gli analisti di Equita, «conferma, come avevamo auspicato, la continuità e stabilità di governance, che riteniamo essere un elemento a supporto per la valutazione di Mediobanca». Secondo gli esperti «la vittoria della lista del management permetterà di concentrarsi ulteriormente sull’attuazione del piano industriale, che prevede una politica di remunerazione degli azionisti attraente, evitando che il management stesso venga defocalizzato da conflitti legati alla governance» e «lascia intatte le opportunità legate alle possibili opzioni strategiche che potrebbero concretizzarsi in operazioni di M&A, anche rilevanti, sfruttando la solida dotazione di capitale della banca».