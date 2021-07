Mediobanca, Caltagirone per adesso si ferma al 3%

3' di lettura

Francesco Gaetano Caltagirone sale al 3,003% di Mediobanca. Un piccolo passo in più rispetto a quanto dichiarato solo l’altro ieri, era al 2,88%, e compiuto a valle di acquisti mirati effettuati in Borsa tra il 12 e il 21 luglio. Il 16 luglio scorso scadeva infatti una opzione su uno 0,113% di Piazzetta Cuccia ma il prezzo non era conveniente per le parti e dunque nessuno ha dato seguito all’accordo. Di qui la decisione di raccogliere direttamente a Piazza Affari i titoli che mancavano per superare...