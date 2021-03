Mediobanca, Caltagirone punta al 5% e sullo sfondo c’è Generali Quel che accomuna Mediobanca, Caltagirone e Del Vecchio è che sono tutti azionisti di Generali e sono, nell’ordine, il primo, il secondo e il terzo socio. Mentre Mediobanca ha rinnovato il consiglio a fine ottobre, Generali lo farà l’anno prossimo di Antonella Olivieri

Bollorè cala di peso in Mediobanca, scendendo al 2,1%, livello previsto dopo lo smobilizzo tramite derivati della partecipazione che in passato era arrivata fino all’8%. In compenso l’ultimo socio di peso spuntato nell’azionariato, Francesco Gaetano Caltagirone attraverso Istituto finanziario 2012, sarebbe già in manovra per accrescere la quota oltre l’1,014% appena dichiarato, con l’obiettivo - si dice - di arrivare a sfiorare il 5%. In crescita dinamica - ma forse al momento in pausa di assestamento...