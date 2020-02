Mediobanca cancella i vincoli sulla scelta del ceo (ma dal 2023)

Il ripensamento della governance si inserisce in un contesto di evoluzione dell’azionariato dove resta l’incognita delle prossime mosse di Leonardo Del Vecchio, spuntato lo scorso autunno nel capitale di Mediobanca con la sua finanziaria di famiglia Delfin che ha raggiunto il limite del 9,9%, oltre il quale, per salire, è necessario ottenere l’autorizzazione della Bce.

Un azionista “industriale” in posizione “dominante” non è una condizione tipica per una banca, tantomeno per una banca d’affari. Su 120 istituti europei vigilati dalla Bce, solo cinque hanno un azionista non finanziario con una quota superiore al 10%, ma in quattro casi si tratta di soci-fondatori e in un caso dell’effetto di un salvataggio.

Situazione che secondo gli analisti di Kepler e Citi, per esempio, influenza negativamente l’andamento del titolo in Borsa, sebbene i fondamentali siano buoni. Come confermano infatti i risultati del primo semestre dell’esercizio 2019/2020, chiuso al 31 dicembre scorso con ricavi in crescita del 4% a 1.325 milioni e analogo progresso dell’utile netto a 468 milioni.