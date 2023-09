Mediobanca: da comitato nomine lista cda con Nagel e Pagliaro

Appare ormai certo, quindi, che in assemblea andrà in scena un confronto tra la lista del cda e quella di Delfin.

Resta da capire quale sarà il livello dello scontro, che sarebbe massimo in caso di presentazione di una lista “lunga” da parte del primo azionista: se la compagine di Delfin ottenesse la maggioranza del voto assembleare si potrebbe arrivare infatti a un cda spaccato a metà, composto da 7 rappresentanti di Delfin, 7 del board uscente e 1 di Assogestioni.

A rendere impossibile nelle ultime settimane un accordo con la holding fondata da Leonardo Del Vecchio , spiegano fonti vicine a Piazzetta Cuccia, è stato in primo luogo la mancata legittimazione del piano industriale già approvato e presentato al mercato, dato che Delfin chiedeva invece un impegno a collaborare alla definizione di un business plan.

La richiesta di 4 rappresentanti in cda, oltre che di avere voce in capitolo sulla scelta del presidente, secondo fonti di mercato appare inoltre in contrasto con l’impegno assunto da Delfin nei confronti della Bce di agire unicamente come investitore finanziario, senza quindi esercitare influenze dirette sulla gestione dell’istituto.

