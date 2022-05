Mediobanca corre nei 9 mesi. Nagel su Generali: «Monitoriamo le opportunità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Generali svolge un compito importante per Mediobanca. È un rischio decorrelato da quello bancario. Siamo molto soddisfatti di questa esposizione anche nello scenario a venire. Questo non vuol dire che non monitoriamo le opportunità ma al momento non ci sono colloqui in corso». Nel giorno dei dati di Mediobanca, che ha chiuso i primi nove mesi con un utile di 716 milioni (+19%) superiore alle attese, l’ad Alberto Nagel chiarisce che allo stato attuale non ci sono trattative concrete per operazioni...