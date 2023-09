Mediobanca, dall’ingresso di Delfin allo scontro in assemblea. Le tappe di una convivenza difficile

2022: lo scontro si sposta sulle Generali

Nella primavera del 2022 Delfin (azionista di Generali con il 9,77%), Francesco Gaetano Caltagirone (6,23%) e la Fondazione Crt puntano a sostituire l’amministratore delegato della compagnia assicurativa, Philippe Donnet, presentando una lista di candidati alternativa a quella sostenuta da Mediobanca, primo socio del Leone con il 13,13% del capitale. Il blitz non riesce, dato che gli investitori istituzionali si schierano a larga maggioranza con Donnet. Caltagirone, nel frattempo, è entrato a sua volta nell’azionariato di Mediobanca, arrivando progressivamente dall’iniziale 3% all’attuale 9,9%. E c’è chi spiega l’intero interesse di Delfin e Caltagirone per Mediobanca proprio con la volontà di stringere la presa sulle Generali, sventando il rischio di uno smantellamento della quota di Piazzetta Cuccia, eventualità in linea teorica non esclusa da Nagel.

2023: gli scenari possibili

Dopo mesi di quiete la tensione sale improvvisamente nell’estate di quest’anno. In agosto, nell’ambito del processo di definizione dei candidati per il rinnovo dei vertici, Mediobanca propone a Delfin un “Accordo di collaborazione triennale”, esteso poi anche a Caltagirone, offrendo complessivamente quattro posti in consiglio a fronte di un impegno a sostenere la strategia della banca. Delfin, guidata da Francesco Milleri dopo la scomparsa di Del Vecchio, chiede una maggiore discontinuità, insieme a una cospicua rappresentanza in cda e all’indicazione di un presidente condiviso. Le posizioni si rivelano inconciliabili: da una parte l’azionista chiede rinnovamento e apertura di una governance giudicata troppo chiusa, dall’altra il cda difende la propria indipendenza, punta sulla continuità operativa alla luce dei risultati raggiunti e si oppone ad architetture di governance incompatibili con gli standard delle banche sistemiche. Lunedì 18 settembre il comitato nomine di Piazzetta Cuccia sancisce così la rottura: la lista che mercoledì 20 settembre approda in cda per l’approvazione definitiva non contiene nomi espressi da Delfin e mira alla conferma di Nagel e del presidente Renato Pagliaro. Gli azionisti avranno invece tempo fino al 3 ottobre per presentare le liste di minoranza: Delfin dovrà scegliere se indicare una rosa corta, da due a quattro nomi, o una lunga con fino a sette candidati. Lo statuto di Mediobanca prevede che la lista che ottiene la maggioranza del voto assembleare elegga dodici consiglieri, la seconda tre e la terza uno (a patto che abbiano superato il 2% del capitale). Dando per scontato che il terzo posto sarà ottenuto dalla lista dei fondi di Assogestioni, se Delfin dovesse prevalere con una lista lunga otterrebbe sette posti, lasciando gli altri sette alla compagine del cda: il risultato sarebbe un board spaccato a metà, che lunedì 18 settembre gli analisti di Kepler Chevreux hanno definito «lo scenario peggiore» per il mercato. Delfin può contare sul suo 19,9% e con ogni probabilità sul 9,9% di Caltagirone, i vertici uscenti sul 10,85% dell’Accordo di consultazione (l’ex patto di sindacato), che tuttavia non ha vincoli di voto. Il pallino è quindi più che mai nelle mani degli investitori istituzionali, che con la loro presenza e il loro voto in assemblea potranno decidere le sorti di Piazzetta Cuccia.





