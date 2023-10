Mediobanca, Delfin presenta la lista a cinque per il consiglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alla fine sono cinque i nomi che Delfin ha calato per il rinnovo del consiglio di Mediobanca. Sono, nell’ordine, Sandro Panizza (ex chief insurance & investment officer di Generali), Sabrina Pucci (professore ordinario di economia aziendale all’università Roma Tre ed ex consigliere di Generali), Cristina Scocchia (ad di Illycaffè e consigliere Essilux), Massimo Lapucci (ex segretario generale della Fondazione Crt) e Jean-Luc Biamonti (presidente di Covivio, immobiliare del gruppo Del Vecchio).

Per...