Mediobanca, Delfin rifiuta l’offerta di pace del Cda di Piazzetta Cuccia

In assenza di sorprese in extremis, il rinnovo del cda di Mediobanca vedrà due liste contrapposte all’assemblea del 28 ottobre. È saltato infatti il tentativo di accordo, dopo che ieri fonti finanziarie citate dall’Ansa hanno fatto sapere che la Delfin degli eredi Del Vecchio - primo socio in Piazzetta Cuccia con una quota di poco superiore al 19% - ha giudicato «non in linea con le richieste fatte in agosto» la proposta avanzata dal board di Mediobanca del 7 settembre.

Come anticipato da Il Sole24Ore...