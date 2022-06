Mediobanca e Generali, gli eredi di Del Vecchio orientati a confermare la rotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La medesima reazione su due dossier a ben guardare leggermente diversi. La scomparsa di Leonardo Del Vecchio si è abbattuta in quasi egual misura sul titolo di Mediobanca e su quello delle Generali. La prima ha lasciato sul terreno di Borsa il 2,16% a 8,44 euro mentre la seconda ha perso il 3,03% a 15,53 euro. Una dinamica frutto di un interrogativo che per ovvie ragioni il mondo finanziario si è posto negli attimi immediatamente successivi al triste annuncio: che ne sarà ora dello scontro in atto...