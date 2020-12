Mediobanca firma l’acquisto dell’ex Palazzo delle Poste Blackstone ha venduto il prestigioso asset per una cifra pari a 247 milioni di euro. Nell’edificio ristrutturato ora ci sono Starbucks e gli uffici di JP Morgan, Natwest e la stessa Kryalos Sgr (che ha gestito finora il palazzo) di Paola Dezza

Blackstone ha venduto il prestigioso asset per una cifra pari a 247 milioni di euro. Nell’edificio ristrutturato ora ci sono Starbucks e gli uffici di JP Morgan, Natwest e la stessa Kryalos Sgr (che ha gestito finora il palazzo)

Rientra nei volumi di investimento del 2020 la cessione dell’ex Palazzo delle Poste di piazza Cordusio a Milano, venduto da Blackstone a un club deal coordinato da Mediobanca. Il Fondo di Investimento Alternativo immobiliare Pacific 1 ha perfezionato in data odierna la dismissione per 246,7 milioni di euro del trophy asset di piazza Cordusio 3 al fondo Milan Trophy RE Fund 3, sottoscritto da un club deal di investitori della divisione Private Banking di Mediobanca.



Al termine di una gara che ha coinvolto i principali operatori del mercato Blackstone ha concesso l’esclusiva a mediobanca.

Edificato nel 1901, l’edificio era in origine la sede della Borsa, mentre dal 1998 al 2011 è stato l’headquarter di Poste Italiane. Blackstone dopo averlo acquistato ne ha avviato una completa ristrutturazione fino a rendere l’asset Leed Gold.

Oggi hanno qui i loro uffici JP Morgan, Natwest e la stessa Kryalos Sgr, mentre al piano terra Starbucks ha aperto nel 2018 il primo punto vendita in Italia, nonché la prima Starbucks Reserve Roastery d’Europa.

«Si tratta per Mediobanca del terzo club deal immobiliare in poco più di un anno nato dalla collaborazione tra Private Banking e Corporate & Investment Banking – commenta Dino Gioseffi, Coverage Larg Corp & Head of Real Estate di Mediobanca -. Aver portato a termine un’operazione così prestigiosa - la principale in ambito immobiliare - in un anno come il 2020 caratterizzato dalla pandemia, conferma la nostra capacità esclusiva nell'identificare immobili iconici con locatori solidi e di qualità, strutturando e seguendo l’intero iter di acquisizione secondo le best practice di mercato».