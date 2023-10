Mediobanca, invariate le quote dei grandi soci, Delfin al 19,7%

Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso l’assemblea di Mediobanca. All’appuntamento, chiamato fra l’altro a rinnovare il consiglio di amministrazione, sono presenti 2.701 soci in proprio o per delega, pari al 76,82% del capitale, record di presenze degli ultimi 10 anni.

Dalla lettura del libro soci fatta dal presidente di Mediobanca, Renato Pagliaro, gli azionisti con una quota superiore al 3% sono Delfin con una partecipazione rimasta invariata al 19,74%, il gruppo Caltagirone che ha ufficializzato la salita al 9,98%, BlackRock confermato al 4,15% e Mediolanum al 3,43%.

«Mediobanca proseguirà il percorso di crescita iniziato nell’ultimo decennio» ha assicurato l’amministratore delegato Alberto Nagel ai soci in assemblea. Nagel ha ricordato che nel piano 2013-2016 il gruppo aveva raggiunto 2 miliardi di ricavi con una remunerazione ai soci di 500 milioni di euro mentre col nuovo piano 2023-2026 “One brand One culture” punta a raggiungere 3,8 miliardi di ricavi e a distribuire in totale di soci di 3,7 miliardi fra dividendi e buyback.