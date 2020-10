Mediobanca, con la lista Bluebell spunta l’islandese di Tim-Elliott A sostenere la lista che Bluebell ha annunciato di voler depositare per il consiglio di Mediobanca è, tramite Novator Capital, Thor Bjorgolfsson di Antonella Olivieri

(Bloomberg)

C’è un legame tra la partita Telecom Italia, che non si è ancora conclusa, e quella Mediobanca (con Generali), che forse sta per iniziare? Probabilmente è solo una coincidenza, ma a sostenere la lista che Bluebell ha annunciato di voler depositare per il consiglio di Mediobanca è, tramite Novator Capital, Thor Bjorgolfsson, esponente della più ricca famiglia islandese, ex proprietario della seconda banca del Paese, Landsbanki, finita in dissesto con il default dell’Islanda di una decina d’anni fa...