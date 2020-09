Mediobanca, parte il conto alla rovescia per il deposito liste Blue Bell non scioglie la riserva, ma la sua lista compatterebbe i fondi. La Delfin di Del Vecchio potrebbe appoggiare Assogestioni di Antonella Olivieri

(Reuters)

Come si comportano i fondi quando il consiglio presenta una lista di maggioranza? Mediamente i due terzi degli investitori istituzionali votano per quella e un terzo per la lista di minoranza dei fondi. Salvo che non arrivi una terza lista e che questa venga percepita come foriera di incognite. Nel qual caso i fondi tendono a “far quadrato” spostandosi verso la lista di categoria. Nel caso di Prysmian, che è una vera public company e ha un sistema di elezione “proporzionale”, all’ultimo rinnovo del...